ロサンゼルス・ドジャースが4月12日、Instagramを更新。大谷翔平（31）の写真を投稿した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「Start the Sho!」と投稿されたのは、大谷がホームランを打った直後の写真。空中に浮いたバットと大谷の横顔が収められている。その他、ホームランを放つ動画も合わせ