この記事をまとめると ■コンセプトカーは販売促進の役割も担う場合もあった ■アルファロメオではウェッジシェイプの極致を極めた「カイマーノ」があった ■市販スッドは品質問題で評価を落とす結果となった 名作？はたまた黒歴史？ ジウジアーロが創り出すクルマは、コンセプトをしっかりと形にすることで、じつは大きな宣伝効果があることで知られています。平たくいえば、少々カッコ悪い市販車でも、ジウジアーロに同じ名