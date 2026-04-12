「スペイン１部リーグ、レアル・ソシエダード２−２アラベス」（１１日、サンセバスチャン）サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が８３日ぶりに戦線復帰、途中出場ながらアシストを記録するなど上々の出来を披露した。試合後、久保はクラブのメディアのインタビューを受け「最後の１分で同点に追いつかれるというのはとても苦い感覚があるけど、僕らは２度劣勢を跳ね返し、一度は逆転し