「西武２−１ロッテ」（１２日、ベルーナドーム）ロッテが九回に追いつかれ、延長の末敗れた。このカード負け越しとなり、リーグ最速で１０敗目を喫した。敗戦の中で、２年目の広池は７回１安打無失点、８三振を奪い、無四球の好内容。今季初、プロ入り２度目の先発だったが、長いリーチを生かしたダイナミックなフォームから、最速１５４キロの直球に、スプリット、チェンジアップが効果的。さらに最遅１０５キロのカーブを