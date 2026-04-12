◇明治安田J1百年構想リーグ第10節鹿島2―0川崎F（2026年4月12日U等々力）首位・鹿島が敵地で川崎Fを破り、2試合ぶりの勝利を挙げた。前節は水戸にPK戦で敗れて連勝が7で止まったが、仕切り直しの後半戦初戦で伝統の勝負強さを発揮。昨年7月にリーグ戦最後の黒星を喫していた敵地でリベンジを果たし、首位固めに成功した。相手に主導権を握られた前半をGK早川友基の好守などでしのぐと、スコアレスで折り返した後