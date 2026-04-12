「日本ハム７−１１ソフトバンク」（１２日、エスコンフィールド）日本ハムは今季初の２桁失点で２連敗。勝率５割逆戻りとなった。ソフトバンク戦の開幕５連敗は２００２年以来２４年ぶり。５連敗はすべて一度はリードを奪いながら逆転負けとなっている。試合後、新庄監督は「大丈夫、大丈夫。何も問題もない」と強調。「３連戦じゃなくてよかった。あっち繋がってるから」と笑いつつ、「意識はしてくれてると思う。あまりこ