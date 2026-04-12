穴の開いたシカの革を手にする入舩郁也さん＝2026年2月、神戸市中央区獣害対策で捕獲されたニホンジカの「まるごと1頭有効活用」を掲げるアパレル企業がある。神戸市に本社を置く「メリケンヘッドクォーターズ」で、シカ革のバッグや財布などを作り、ジビエのレストランや精肉店も経営。骨まで生かし「命を無駄にせず、生活に新しい文化を広めたい」と代表は話す。（共同通信＝鈴木理明）理念を込めた服飾雑貨がそろうのは、神