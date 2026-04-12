リステッド・忘れな草賞12日、阪神競馬場でリステッド・忘れな草賞（芝2000メートル）が行われ、今村聖奈騎手騎乗の7番人気ジュウリョクピエロ（牝3、寺島良）が大外から一気に差し切り、5月24日に行われるG1優駿牝馬（オークス）の有力候補に浮上した。豪快なレース内容に競馬ファンも仰天している。ジュウリョクピエロはスタートから後方を追走。14頭立ての最後方からレースを進めた。3コーナーから徐々に進出し、大外を回り