グラウンドの真ん中に飛び出し…見せたジャンプ力に驚愕プロ野球の試合では“裏方”のはずのボールボーイが、グラウンドのど真ん中で見せた超ファインプレーにファンの賛辞が止まらない。12日に仙台市の楽天モバイルで行われた楽天―オリックス戦は6回1死二塁、打席に鈴木大地が立った場面でタイムがかかった。風にあおられて舞うビニール袋。グラウンドの真ん中に飛び出して、ジャンプ一番この袋をつかみ取り、さっとポケット