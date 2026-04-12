高市早苗首相は１２日、Ｘを更新し、自民党党大会のシークレットゲストで「燃えろいい女」を熱唱したミュージシャンの世良公則に感謝を伝えた。党大会には「自民党と同じ昭和３０年生まれ」で世良が登壇。「陳情しに来た」と自民党にゲキを送り、「燃えろいい女」の歌詞を変えて、「燃えろサナエ」と熱唱していた。高市首相は「ロックミュージシャンの世良公則様から気合いが入るスピーチと歌のご披露をいただきました。今回