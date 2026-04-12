東京女子プロレスのプリンセス・オブ・プリンセス王者・荒井優希が、早くも苦境に立たされた。４・１６ラスベガス大会でのＪ―ＲＯＤとの初防衛戦を前に、１１日のバンクーバー大会でタッグマッチによる前哨戦が行われた。しかし荒井は、Ｊ―ＲＯＤの圧倒的パワーの前に防戦一方。コーナーを駆け上がった場面も難なく捕らえられ、マットに叩きつけられると、さらにスパインバスター、ブレーンバスターと猛攻を浴び、何度もフ