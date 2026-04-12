政治ジャーナリストの青山和弘氏、ＦＵＪＩＷＡＲＡ・原西孝幸が１２日、報道番組「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」（ＡＢＥＭＡＴＶ）に出演。京都・園部小学校に通う小学６年生の安達結希くん（１１）の行方がわからなくなっている件についてコメントした。現場の捜索状況などをまとめたＶＴＲを見た後、青山氏は「本当にどこでどのようにしているのかってのはわからないから、捜索範囲も広いから難しいですよね」と指摘。「