42歳で出産した友人は、年齢を重ねてからの子育てを目一杯楽しんでいます。しかし、世間ではそうは思わない人もいるようで……。初対面で勝手に「可哀想な仲間」扱いをしてくるママに対し、友人が笑顔で返した“ある言葉”とは？ 筆者の友人が語ってくれた体験談をご紹介します。 高齢出産・ママ友からの一言……