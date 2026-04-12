タレントのpecoが、東京ディズニーシーを訪れたことを報告した。シーは25周年を迎えており、pecoは「おめでとう」と祝福した。 【写真】ジュビリーブルーのコーデがぴったり似合うpeco pecoは8日に更新したインスタグラムで、「今日はディズニーシー25周年イベント スパークリング・ジュビリーを、中間淳太さんとロケさせていただいてきました」と、アイドルグ