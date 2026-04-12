シンガー・ソングライターの杉山清貴がソロデビュー40周年を記念してデジタルシングル「見上げた春の空」を22日にリリースすることが12日、分かった。 【写真】デジタルシングルのジャケ写爽やか感いっぱい 近年のシティポップブームの中心人物として、杉山は全世界で評価が高まっている。今年は、1986年「さよならのオーシャン」のソロデビューから40周年。現在、NHK AM「ラジ