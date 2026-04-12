いちご好きなら見逃せない、最高に贅沢なシーズンがやってきました！今回ご紹介するのは、奈良・元林院町にある『ナナイロフルウツ』。1月から5月まで、奈良県産のいちごをこれでもかと楽しめる、まさに「いちご好きのための聖地」です。 2019年のオープン以来、SNSでも話題のこちら。なかでも驚くのは、その圧倒的なボリュームと鮮度です。奈良が誇る高級いちご「古都華（ことか）」をはじめ、今一番美味しい