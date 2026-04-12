明日13日(月)は、近畿〜東北は晴れて、最高気温25℃以上の夏日の所もあるでしょう。東京都心でも朝と日中の気温差が10℃以上と大きいため、重ね着など服装でうまく調節しましょう。13日(月)近畿〜東北は晴れて夏日の所も明日13日(月)は、近畿〜東北は晴れる所が多く、最高気温は所々で25℃以上の夏日になる見込みです。【13日(月)予想最高気温】27℃:甲府26℃:福島25℃:水戸・宇都宮・前橋・熊谷・岐阜・京都など24℃:仙台・東京