2枚の手札と場に置かれたカードで作れる役で競い合うテキサスホールデムスタイルのポーカーは近年アミューズメント店舗やスマートフォン向けのアプリの増加もあって、日本でも人気が高くなっています。そんなテキサスホールデムスタイルのポーカーを協力型で楽しめる「ギャングポーカー」の完全日本語版が2025年5月30日にジーピーから登場。GIGAZINE春のプレゼント企画に景品として提供してもらったので、実際に遊んでみました。ギ