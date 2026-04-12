２０２４年１２月に米国へ移住したお笑い芸人のゆりやんレトリィバァの近影に、驚きの声が寄せられている。ゆりやんは１２日までに自身のインスタグラムに動画を投稿。お腹がちらりと見えるタイトなトップスにデニムをあわせ、スリムになったスタイルを披露した。これに対してファンからは「めっちゃ痩せたね！びっくり」「どんどんきれいになってる」「ウエスト、細ーい。益々の美しさに、脱帽です」「痩せかた教えてくれ」