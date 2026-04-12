謎の覆面ライターが、インタビューを通して番組の魅力や出演者の素顔に迫るお仕事ドキュメント、『ライターズ』（日本テレビ系）。12日（深１：30）の放送では、日本テレビの山本紘之アナウンサーが登場。実況を担当するサッカー『キリンチャレンジカップ2026日本対アイスランド戦』や、6月に開催される『FIFAワールドカップ2026』について熱く語った。【写真あり】似てる？森保一監督とけーごの親子ショット■今でも脳裏をよぎ