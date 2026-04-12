女優の岡崎紗絵（30）が12日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「母の故郷へ」と書き出した岡崎。「崖からみる日本海の迫力たるや天気も良くて気持ちよかったなぁ」とつづって旅の様子を披露した。「自然いっーーーぱい深呼吸」とコメント。「8年ぶり厳島神社にも。カレーパンおいしい」と添えた。ファンからは「毎回私服がどストライクでありがとう」「さえちゃんめっちゃ素敵」「どの写真もぜ