ドジャースの大谷翔平選手が日本時間12日のレンジャーズ戦に「1番・DH」で出場し、先頭打者ホームランを含む2安打の活躍。指揮官は点を取られた直後の一発を絶賛しました。初回、レンジャーズのブランドン・ニモ選手に先頭打者ホームランで先制を許しましたが、直後に大谷選手が先頭打者4号ソロを放ち、すぐさま試合を振り出しへ。インコースのボール気味の変化球でしたが、今季本拠地では初アーチとなる4号ソロをたたきこみました