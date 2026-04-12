ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が11日、自身のインスタグラムを更新。ダウン症の姉“みっちゃん”こと未知子さんと共に、姉妹で“寿司ランチ”を楽しむ様子を披露した。【動画】「みっちゃん、幸せそー」「仲良し姉妹だね」“大好物”の寿司をおいしそうにほお張る姉・みっちゃん高嶋は「私は肉派ですが、みっちゃんはお寿司が大好物 先日二人でカウンター席でランチしました」とつづり、カウンターの隣に座る未知子