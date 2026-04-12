アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議は合意には至りませんでした。今後、両国は歩み寄っていけるのかどうか。ホルムズ海峡をめぐる情勢も依然不透明です。仲介国のパキスタンでイランとの協議を終えたバンス副大統領。アメリカバンス副大統領「イランと数多くの実質的な議論を交わしたのは良いニュースだが、悪いニュースは合意に至らなかったことだ」バンス副大統領は双方の姿勢について、「イラン側が我々の条件を受け入れ