北海道発の食と映像の魅力を味わう複合イベント「HOKKAIDO FOOVIE FESTIVAL2026」が、11月6〜8日に札幌市内の劇場など複数の施設で開催される。同映画祭は24年に「HOKKAIDO FOOD FILM FESTIVAL」としてスタートし、今回で3度目となる。今年も初日にはスペシャルサポーターを務めるTEAM NACSら俳優や監督が参加してオープニングセレモニーを実施予定。作品にインスパイアされた料理人が手がけるメニューを楽しめる特別なランチやデ