犬の水を飲む脱走したハムスターと、後ろで見ていた犬の反応がTikTokで話題になっています。投稿から38.6万回以上再生され、「ガブ飲みされてるｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：脱走したハムスターが『犬の水を飲んだ』結果→後ろで犬が見ていて…想定外の展開で見せた『困惑の様子』】 おかしな状況に困惑するラブちゃん 話題の投稿をしたのは、ビションプーのラブちゃんとハムスタ&