不満を漏らすフェルスタッペンにマルコ博士が同情したという(C)Getty Imagesレッドブルグループのモータースポーツアドバイザーを昨年末で退任したヘルムート・マルコ氏が、元王者マックス・フェルスタッペンの苦戦ぶりに同情した。専門メディアの『racingnews365』が今季型マシン「RB22」に対し昨季までのように自信を持ってドライビングできておらず成績につながっていないと指摘した。【動画】表彰台で酒をグビグビと飲み続け