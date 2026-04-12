◇明治安田J2・J3百年構想リーグ滋賀2―1琉球（2026年4月12日平和堂HATOスタジアム）J初参入の滋賀がセットプレーの流れから2得点を奪い、ホームで琉球に競り勝った。今季2度目の2連勝。WEST―Bで7位に浮上した。1点リードの後半4分にスローインの流れから右足ボレーを流し込んだFW北條真汰は「こぼれてきたら1タッチで打とうと決めていた」と今季初得点に笑み満面。そして「試合前に皆でやろうと話していた」と「ラ