牝馬クラシック第１弾が１８頭で争われ、１２番人気のジッピーチューン（美浦・林徹厩舎、父ロードカナロア）が３着に激走した。１１番枠に入ったジッピーチューンは五分のスタートを切ったが、後方でエネルギーを温存。後方から２番手の位置を進んだ。４コーナーでも厳しい位置取りだったが、直線の進路はインを選択。馬群を縫うように上がってくると、上がり最速タイの３３秒７の末脚を駆使し、３着に食い込んだ。関東から