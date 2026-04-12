「ＤｅＮＡ６−５広島」（１２日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは逆転勝ちで今季初の連勝。今季初のカード勝ち越しとなった。「８番・右翼」で今季初出場した勝又は七回、新人・宮下のプロ１号で３−４と１点差に迫り、なおも２死二塁で左翼線にポトリと落ちる同点二塁打を放った。勝又にとってこれがプロ初打点。試合後、宮下らとともにお立ち台に上がり、「心の底からうれしくて。まさかバッターとしてここに立つとは、入団し