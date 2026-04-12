◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）４月１２日に阪神競馬場で３歳牝馬３冠の第一戦、桜花賞・Ｇ１（芝１６００メートル）が行われ、松山弘平騎手とコンビを組んだ阪神ＪＦ覇者のスターアニス（栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が２馬身半差で勝利し、Ｇ１・２連勝を飾った。この勝利で、同馬の生産牧場のノーザンファームは２３年リバティアイランド以来、４年連続の桜花賞制覇となった