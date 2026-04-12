音楽家の世良公則（７０）が１２日、都内で開催された自民党の第９３回党大会に特別ゲストとして出席し、ステージ上でヒット曲「燃えろいい女」の弾き語りを行った。歌詞のサビ「〽燃えろいい女燃えろナツコ」の「ナツコ」の部分を「サナエ」に替えて熱唱。エールを送られた高市早苗首相（党総裁、６５）は、頭上で手をたたいて笑顔を見せていた。世良は「私は自民結党の１９５５年生まれで、同い年だ」と語り「全