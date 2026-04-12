俳優の安田顕（52）が11日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつてついた驚きのウソについて語った。安田は北海道の室蘭出身。「ただね、雪が降らないもんですからね。積もらないんです、風で流されるから」と意外な事実を打ち明けた。そのため「小学校の時は、アイススケートだったんですよ」と安田。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「僕ら小樽は雪が降るんで、スキー派なんですよ」と明かし、