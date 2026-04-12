4月12日、阪神競馬場で行われた8R・川西特別（4歳上2勝クラス・ダ1800m）は、高杉吏麒騎乗の6番人気、スマートカイロス（牡4・栗東・矢作芳人）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のサンライズバレット（牡4・栗東・茶木太樹）、3着にゼンエスポワール（牡4・栗東・飯田祐史）が入った。勝ちタイムは1:51.1（良）。2番人気で岩田望来騎乗、ユウトザユウロ（牡4・栗東・小崎憲）は、7着敗退。【阪神7R】良血ジャサルディアが断