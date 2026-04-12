4月12日、阪神競馬場で行われた7R・4歳上2勝クラス（芝1600m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ジャサルディア（牝4・美浦・萩原清）が快勝した。1馬身差の2着にイゾラフェリーチェ（牝5・美浦・鹿戸雄一）、3着にバガン（牡8・栗東・宮地貴稔）が入った。勝ちタイムは1:31.9（良）。2番人気で西村淳也騎乗、ロンドボス（牝4・栗東・藤原英昭）は、6着敗退。【阪神5R】8番人気の伏兵・リサシテーションが連勝単勝1.4倍の支持C.