4月12日、阪神競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1800m）は、北村友一騎乗の1番人気、スマートグロワール（牡3・栗東・畑端省吾）が快勝した。3.1/2馬身差の2着にバケラッタ（牡3・栗東・河嶋宏樹）、3着に2番人気のピコオーバル（牡3・栗東・秋山真一郎）が入った。勝ちタイムは1:52.9（稍重）。【中山6R】ヤマカツエース産駒・ストロングエースが2勝目デクラレーションオブウォー産駒北村友一騎乗の1番人気、スマートグロワ