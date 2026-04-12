バラが咲き誇る庭園を眺めながら、癒やしのひとときをロビーラウンジ「ラ・テラス」例年5月中旬から見ごろを迎える横浜の「山下公園」のバラ。「ホテルニューグランド」では開花シーズンに合わせて、5・6月限定で「薔薇のアフタヌーンティー」を提供します。隣接するヨーロッパ調の庭園を眺めながら、美しいバラを愛でるように楽しむアフタヌーンティーをゆっくりと堪能できます。「薔薇のアフタヌーンティー」3層の華やかな味わい