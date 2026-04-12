【モデルプレス＝2026/04/12】AKB48の八木愛月が4月11日、自身のInstagramを更新。ショートパンツの私服姿を披露した。【写真】AKB初“研究生センター”「スタイル抜群」と話題の美脚コーデ◆八木愛月、ショーパン私服ショット公開八木は「モノトーンにポニーテール」と記し、私服ショットを投稿。黒い大きなリボンをつけたポニーテールのヘアスタイルで、フロントに華やかなフリルのついた白いブラウスと黒いレザーのショートパン