学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「ハロパ」はなんの略？「ハロパ」はなんの略か知っていますか？ヒントは、仮装する人も多いイベントです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ハロウィンパーティ」を略した言葉でした！ハロパとは、ハロウィンをテー