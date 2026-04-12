【エルサレム＝福島利之】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１１日、動画の声明を出し、イランへの米国との軍事作戦について「歴史的な成果を達成した」としながら、「この作戦はまだ終わっていない」と述べた。米国とイランによるパキスタンでの戦闘終結に向けた協議が合意に至らなかった中で、戦闘の再開を示唆したものとみられる。ネタニヤフ氏は、イランの最高指導者アリ・ハメネイ師ら政権中枢を殺害し、精鋭軍事