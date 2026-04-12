劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』が4月10日より公開中です。前々作『100万ドルの五稜星（みちしるべ）』が158.0億円、前作『隻眼の残像（フラッシュバック）』が 147.4億円と近年のシリーズは大記録を打ち立てており、今回も超大ヒットが期待できるのは言うまでもありません。前置き1：IMAXやDolby Cinemaも含めてコナン史上最大規模の公開館数に！その超大ヒットを大きくけん引するのは、「コナン史上最大