25人の美女vs恋愛迷子芸人！新型恋愛バラエティ「チャンスのチワワ」（水曜深夜1時30分）。初回4月8日（水）の放送から、「恋の共通ペーパーテスト」を紹介。【動画】恋愛迷子男子が「恋の共通ペーパーテスト」にチャレンジ恋の共通ペーパーテスト「太ったかも」と言われたら？恋愛経験豊富な女子“チワワちゃん”が恋愛迷子男子を様々な方法で指南し、恋のチャンスをゲットできるようにする恋愛育成番組。MCはみなみかわ、ベッキ