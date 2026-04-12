ディズニー＆ピクサーのアニメーション映画『モンスターズ・インク』公開25周年を祝うスペシャルカフェ「『モンスターズ・インク』OH MY CAFE」が、4月23日（木）〜6月28日（日）の期間、東京・表参道で開催される。【写真】名店“ハリーハウゼン”の料理を再現！ユニークなメニュー一覧■サリーとマイクのスタチューがお出迎え今回開催される「『モンスターズ・インク』OH MY CAFE」は、サリーとマイクのスタチューが出迎え