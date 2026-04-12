パキスタンのシャリフ首相（中央右）とイラン代表団のガリバフ国会議長（同左）＝11日、イスラマバード（パキスタン首相府提供・AP＝共同）【イスタンブール共同】イラン外務省のバガイ報道官は12日、対米協議を巡り、ホルムズ海峡の管理などで意見の隔たりがあったと明らかにした。一方で「一度の会合で合意に達すると期待するべきではない。当然のことだった」と述べ、今後も外交努力を続ける考えを示した。イランメディアが伝