7回ソフトバンク1死一塁、周東が右越えに2ランを放つ＝エスコンフィールドソフトバンクは開幕からこのカード5連勝。3―5の五回に周東の適時打、海野のスクイズなどで3点を奪い、七回に周東が1号2ランを放った。四回から3回無失点の上茶谷が2季ぶりの白星。日本ハムの有原は5回6失点で2敗目。