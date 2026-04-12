人気アイドルグループ「光GENJI」の元メンバーで俳優の大沢樹生さんが4月9日、自身のインスタグラムを更新。運転免許の更新に行ってきたことを報告しました。 【写真を見る】【 大沢樹生 】ゴールド免許更新を報告「普段の生活では裸眼で支障ないけど…視力がヤバっ」公開された免許写真に「プロマイドみたい」「そのまんまイケメン」絶賛の嵐大沢さんは投稿の中で「今日は運転免許の更新に行って来た」と報告。免