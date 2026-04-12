プレーオフ決勝第4戦でトヨタ自動車に勝利して初優勝を決め、喜ぶデンソーの選手たち＝京王アリーナTOKYOバスケットボール女子の京王電鉄Wリーグ・プレーオフは12日、東京・京王アリーナTOKYOで3戦先勝方式の決勝第4戦が行われ、デンソー（レギュラーシーズン2位）がトヨタ自動車（同1位）に70―51で勝ち、3勝1敗で初優勝を果たした。デンソーは高田を中心に攻め、前半終了で5点をリード。第3クオーターに反撃されたが、1点リ