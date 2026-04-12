テレビ朝日系「華丸丼と大吉麺」が１２日に放送された。お笑いコンビ・博多華丸・大吉が「街のうまい丼とうまい麺」を巡るバラエティー。この日は、ゲストにタレントで女優・榊原郁恵を招き、静岡屈指のグルメ港・沼津港を散策した。大吉は、榊原に少年時代からの憧れの人だったと告白。「唯一、ファンレターを出した芸能人が郁恵さんなんですよ…」と話した。榊原は「え？恥ずかしい！本当に？」と照れまくった。大吉は