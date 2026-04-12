２０２６年のＪＲＡ年間プロモーションキャラクターで、女優の見上愛（２５）が４月１２日、兵庫・宝塚市の阪神競馬場で行われた桜花賞・Ｇ１の表彰式でプレゼンターを務めた。見上は「昨年のリニューアル後、初の阪神競馬場でした。向こう正面には桜が見られ、美しい競馬場の姿に心が弾みました。優勝されたスターアニス号と松山騎手、そして関係者の皆様、おめでとうございます。スターアニス号の今後の活躍を楽しみにしてお