巨人が１２日のヤクルト戦（東京ドーム）に０―２で敗れ連敗。今季初のヤクルト戦は１勝２敗で負け越しに終わった。最後まで流れをつかみきることができなかった。この日の相手先発は高梨。打線は１番・門脇、２番・中山と新オーダーに組み替えて臨んだが、結果は７回一死から中山が安打を放つまで完全投球を許す屈辱の内容。２点を追う８回に坂本の四球と代打・増田陸の安打で一死一、二塁とチャンスを作るも後続が続かず、こ